جامعة الفيوم تحقق المركز الأول على مستوى المحافظة في محو الأمية

الفيوم رباب الجالى

أعلن الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعي، أن الجامعة استطاعت تحقيق المركز الأول بنسبة 43%، على مستوى جميع المؤسسات المعنية في مجال محو الأمية بمحافظة الفيوم، خلال دورة يوليو.

وقام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكريم الدكتور آمال ربيع المدير التنفيذي لمشروع التنور المجتمعي (محور محو الامية ) ممثلة عن الجامعة.

وأشاد الدكتور محمد سعيد أبو الغار بالجهود المبذولة من فريق عمل الجامعة بمشروع التنور المجتمعي، والتعاون المثمر والبناء مع الجهات ذات الصل، وخاصة في مجال محو الأمية، الأمر الذي يحقق الهدف المنشود، وخاصة أن مشروع محو الأمية مكون أساسي في مبادرة حياة كريمة، الجارى تنفيذ المرحلة الأولى منها بمركزي إطسا ويوسف الصديق.

وأكد أن النجاح يتحقق بالتنسيق والإخلاص بين كافة المعنيين، موضحًا أن الأمية من أكبر المشكلات التي تعوق تحقيق أهداف التنمية والتطوير، مما يستلزم تكاتف الجميع، الذي ينبع من المسؤولية المجتمعية والوطنية لمعالجة هذه القضية.

وأشارت أ.د آمال ربيع، إلى أن عدد الأميين الناجحين بمشروع التنور المجتمعي (محور محو الامية) بلغ حوالي 2541 فردًا، تمكنوا من اجتياز الاختبار في دورة يوليو، وأضافت أنه سيتم إجراء امتحانات دورة أكتوبر للدارسين من الأميين على مدار أسبوع، وذلك خلال الفترة من 11/7 وحتى 11/11 بجميع مراكز وقرى محافظة الفيوم.