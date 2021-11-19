ولاية بافاريا الألمانية تلغى جميع أسواق عيد الميلاد جراء كورونا

لا يزال وباء كورونا يلقى بظلاله على المناسبات الاجتماعية والأعياد الرسمية التى تتسم بالتجمعات البشرية الكبيرة، وفى هذا السياق ألغت ولاية بافاريا الألمانية جميع أسواق عيد الميلاد التي تشتهر بها هذا العام جراء ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد، في إطار قيود أوسع لاحتواء الوباء. وفق العربية.
وقال رئيس مقاطعة بافاريا ماركوس سودر خلال مؤتمر صحفي «الوضع خطير جدا جدا وصعب»، بينما أعلن أيضا عن إغلاق النوادي الليلية والحانات والخدمات الليلية في المطاعم للسيطرة على موجة وبائية رابعة.
وعلى صعيد متصل، قد أعلنت وكالة الصحة الإقليمية الفرنسية مؤخرا عن ظهور سلالة جديدة من كورونا مع تغييرات غير مسبوقة في البروتين الشائك فى فرنسا ، ووفقا لقناة روسيا اليوم، اكتشفت السلالة الجديدة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بـ كورونا في منتصف شهر أكتوبر.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن فيروس كورونا أصاب 24 شخصا في فرنسا، بينهم 18 طفلا في المدرسة نفسها، وستة بالغين كانوا على اتصال بهم.
ومع ذلك، كانت السلالة الجديدة مختلفة تماما عن جميع متحورات فيروس كورونا المعروفة سابقا، لدرجة أن العلماء استغرقوا وقتا طويلا للتعرف عليها.
وقال مسئول صحي لوسائل الإعلام: "هذا التأخير كان خطأ جسيما".
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