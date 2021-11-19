اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة الغربية يتابع أعمال تطوير مستشفى حميات زفتى

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:27 ص
وكيل صحة الغربية يتابع أعمال تطوير مستشفى حميات زفتى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة الغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أخر أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات زفتى، وذلك فى حضور الدكتور سند علام مدير المستشفى.

وقال وكيل الوزارة إن أعمال التطوير تأتى فى إطار حرص القيادة السياسيه على الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين؛ من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز، مع الارتقاء بكل الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات.

كما أشار إلى أن المستشفى يوجد لها قرار بالتطوير بمجلس مدينة زفتى منذ سنوات طويلة، وبعد مخاطبة الجهات المعنية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات تم الحصول على موافقة وزير الصحة وبدء أعمال تطوير المستشفى فور انتهاء الإجراءات الأزمة .

وأضاف أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها حاليا بالرغم من وجود أعمال تطوير، والجدير بالذكر ، قد تم تزويد المستشفى بقسم عناية مركزة بقوة 16 سرير ، وقسم عناية متوسطة بقوة 32 سرير، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى تعمل على تطوير الأقسام منذ الموجه الأولى من فيروس كورونا .

وشدد "حميدة "على التخطيط بسرعة إنهاء الأعمال والوقوف على احتياجات المستشفى من أجهزة لمحاولة توفيرها حال انتهاء عمليات الإصلاح لتعمل المستشفى بكامل إمكانياتها لخدمة المرضى.

 

 


حميات زفتى

تطوير مستشفى حميات زفتى

الغربية

صحة للغربية

وكيل صحة الغربية

اخبار الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة