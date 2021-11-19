وكيل صحة الغربية يتابع أعمال تطوير مستشفى حميات زفتى

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أخر أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات زفتى، وذلك فى حضور الدكتور سند علام مدير المستشفى.

وقال وكيل الوزارة إن أعمال التطوير تأتى فى إطار حرص القيادة السياسيه على الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين؛ من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز، مع الارتقاء بكل الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات.

كما أشار إلى أن المستشفى يوجد لها قرار بالتطوير بمجلس مدينة زفتى منذ سنوات طويلة، وبعد مخاطبة الجهات المعنية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات تم الحصول على موافقة وزير الصحة وبدء أعمال تطوير المستشفى فور انتهاء الإجراءات الأزمة .

وأضاف أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها حاليا بالرغم من وجود أعمال تطوير، والجدير بالذكر ، قد تم تزويد المستشفى بقسم عناية مركزة بقوة 16 سرير ، وقسم عناية متوسطة بقوة 32 سرير، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى تعمل على تطوير الأقسام منذ الموجه الأولى من فيروس كورونا .

وشدد "حميدة "على التخطيط بسرعة إنهاء الأعمال والوقوف على احتياجات المستشفى من أجهزة لمحاولة توفيرها حال انتهاء عمليات الإصلاح لتعمل المستشفى بكامل إمكانياتها لخدمة المرضى.