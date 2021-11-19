وزير الدفاع التونسي: إيطاليا من أهم شركائنا بحكم العلاقات التاريخية والحضارية

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أكد وزير الدفاع التونسي عماد مميش، اليوم الجمعة، أن ايطاليا تعد من أهم شركاء تونس بحكم العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط بين البلدين الصديقين ومواجهتهما لنفس التحديات الأمنية، مشيرًا إلى تفاعلها مع قضايا تونس الأمنية والتنموية سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.



جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية - خلال استقبال الوزير التونسي لسفير إيطاليا في تونس لورينزو فنارا بمقر الوزارة.



وأشاد الوزير - خلال اللقاء - بدعم إيطاليا لتونس في المجالين العسكري والتنموي.



من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن ارتياحه للتعاون المتميز في المجالين العسكري والتنموي مؤكدًا استعداد بلاده المتواصل لدعم الجهود المبذولة من أجل تطوير قدرات الجيش التونسي ودوره التنموي.