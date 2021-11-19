اليوم السابع
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هبوط قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء صعود "الخدمات التعليمية"

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:49 م
هبوط قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء صعود "الخدمات التعليمية" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، باستثناء صعود الخدمات التعليمية بنسبة 1.6%، وتصدر القطاعات المتراجعة خدمات النقل والشحن بنسبة 10.9%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 8.2%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 8%، ثم قطاع العقارات بنسبة 6.7%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات ومواد البناء بنسبة 4.6%، 4.2%، على التوالي، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.7%، وانخفض قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.1%.
 
كما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، يليه قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والموارد الأساسية بنسبة 2%، ثم قطاعي البنوك والتجارة والموزعون بنسبة 1.5%، 1.4%، على التوالي، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 11337.99 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثانية على التوالي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.8% ليغلق عند مستوى 2015.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 6.35% ليغلق عند مستوى 2972.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 2.17% ليغلق عند مستوى 13323.60 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4179.18 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 23.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 710.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 395.2 مليار جنيه إلى 387.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116 مليار جنيه إلى 107 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.8%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 511.2 مليار جنيه إلى 494.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.2%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%.
 

قطاعات البورصة

الخدمات التعليمية

البورصة

خدمات النقل

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