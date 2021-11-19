ننشر أسماء 7 ضحايا فى حادث تفحم سيارة أجرة على طريق الخارجة - أسيوط.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أسفر حادث تصادم سيارة أجرة مع شاحنة على طريق الخارجة أسيوط في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن مصرع كلا من محمود السيد محمد أحمد من بور فؤاد، وملاك مكرم يوسف إبراهيم من الخارجة، ومحمود عبد الشافي من قنا، وهند إبراهيم هنداوى وزوجها محمد على فرغلى ونجلتهم طفلة، وتم نقل جثثهم لمشرحة مستشفي أسيوط.

وكان قد ورد إخطار أمني إلي اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة النجدة في الساعات الأولى من صباح اليوم يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة شاحنة بطريق "الخارجة - أسيوط" بالقرب من الكيلو 170 بنطاق محافظة أسيوط.

جري الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران، وتم استخراج الجثث ونقلها إلى مشرحة مستشفى أسيوط وتحرر محضر بالحادث واحيل للنيابة لمباشرة التحقيق.



مشهد من الحادث (1)



مشهد من الحادث (2)



مشهد من الحادث (3)



مشهد من الحادث (4)



مشهد من الحادث (5)