ميقاتى: كل العالم لا يريد أن يسقط لبنان ومستعد لمساعدتنا

إيمان حنا

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، أنه سيدعو قريبا إلى جلسة لمجلس الوزراء وأنه أبلغ الرئيس ميشال عون بذلك، وقال: بات هناك أكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة الى عقد جلسة قريبا لتسيير أمور الدولة، إضافة إلى ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة العامة وإحالتها على مجلس النواب لدرستها وإقرارها بالتوازي مع إقرار الإصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية.

وقال: "لا خيار لنا إلا التوجه الى صندوق النقد الدولي، وقد تستغرق المفاوضات معه وقتا إضافيا يتعدى نهاية العام الحالي، ولكن من خلال صندوق النقد يحظى لبنان بما اسميه إشارة معينة لكل الدول بأن لبنان قابل للتعافي ويجب دعمه.

وقال: "كل العالم لا يريد للبنان إن يسقط ومستعد لمساعدتنا، وعندما أقول العالم ، فانا اقصد ايضا الدول العربية، وعلينا ان نقوم بالعمل المطلوب منا اولا .

وكان الرئيس ميقاتي يتحدث خلال زيارته مقر الاتحاد العمالي العام في حضور وزير العمل ابراهيم بيرم. وكان في استقبال الرئيس ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر واعضاء الاتحاد.

استطرد ميقاتي قائلا، نعرف أن الوضع صعب جدا، وجميعنا نتحمل، لكن نحاول قدر المستطاع اعطاء كل انسان حقه ضمن الإمكانات الممكنة، لقد دخلنا في مرحلة تضخم كبيرة جدا نتيجة تراكم سنوات إعتمدت فيها سياسة الدعم بالمطلق وكان يمكن القيام بها بالتزامن مع تصحيح الاجور، اليوم ليس بمقدورنا العودة إلى الدعم لأن الخزينة العامة غير قادرة على التحمل، الاقتصاد يحتاج الى وقت لتصحيح نفسه.