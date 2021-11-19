موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 19-11-2021.. 1000 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص بحلول 2030

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 19-11-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استهداف وزارة المالية الانتهاء من إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030، وهبوط محدود ل أسعار الذهب ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 812 جنيها.



وزارة المالية: إنشاء ألف مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص بحلول 2030 قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة ستعمل على توسيع الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، وتحويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل الإدارى الجديد للوزارة، وسيتم تعيين رئيس قطاع، وشغل جميع المستويات الوظيفية بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030، بحيث تكون بمصروفات مُخفضة تناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم فى خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية، لافتًا إلى أنه تم توقيع عقود الطرح الأول من «المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» رسميًا فى عام 2019، ودخلت باكورة هذه المدارس الخدمة فى العام الدراسى 2021/2020.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 812 جنيها للجرام شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، هبوطًا محدودًا في سوق الصاغة، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 812 جنيها، وفى بعض جلسات التداول يهبط إلى 811 جنيها فى ظل تذبذب واضح فى السعر العالمي، لكن الذهب يسجل مستوى أقل مما شهدته الأسعار أمس الخميس. شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، هبوطًا محدودًا في سوق الصاغة، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 812 جنيها، وفى بعض جلسات التداول يهبط إلى 811 جنيها فى ظل تذبذب واضح فى السعر العالمي، لكن الذهب يسجل مستوى أقل مما شهدته الأسعار أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 696 جنيها.

عيار 21 سجل 812 جنيها.

عيار 24 سجل 928 جنيها.

الجنيه الذهب 6496 جنيها.

أونصة الذهب 1860 دولارا.



وزير الاتصالات خلال لقائه مع السفير السويدي بالقاهرة



سفير السويد يدعو وزير الاتصالات للتعرف على تجربة بلاده فى بناء المدن الذكية استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هوكان إيمسجارد سفير مملكة السويد بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيات المالية، والابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء المدن الذكية، والأمن السيبرانى، والبحوث التطبيقية، وكذلك الاستفادة من الخبرة السويدية في التطبيقات التكنولوجية المختلفة التى تخدم المواطنين فى شتى المجالات.

ووجه السفير السويدي، الدعوة للدكتور عمرو طلعت لزيارة السويد والتعرف على التجربة السويدية فى بناء المدن الذكية، واجتذاب الشركات الناشئة، خاصة وأن منظومة ريادة الأعمال السويدية تعد من أسرع المنظومات نموًا حول العالم، وكذلك فى تطوير التكنولوجيات المالية حيث تُعد السويد من الدول الرائدة فى التحول إلى المجتمع اللانقدى.

"التجارة" تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن ترتيبات استضافة مصر لقمة الكوميسا تعقد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مؤتمرًا صحفيًا، يوم الأحد المقبل، بحضور تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى "الكوميسا"؛ للإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لقمة الكوميسا الحادية والعشرين، والمقرر عقدها بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل. تعقد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مؤتمرًا صحفيًا، يوم الأحد المقبل، بحضور تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى "الكوميسا"؛ للإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لقمة الكوميسا الحادية والعشرين، والمقرر عقدها بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل.

ويشارك بقمة الكوميسا، بحسب البيان الصحفى، ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء بالتجمع وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية سواء من خلال الحضور الفعلى او المشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس الى جانب الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من ممثلي تجمع الكوميسا بالقاهرة.