مفتى الجمهورية: نحترم كل معتقد ونشجب الاعتداء على أى دين أو رسول

إبراهيم حسان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إننا نحترم كل معتقد ونشجب كل اعتداء على أى دين أو رسول، متابعا: "يجب أن يتعاش البشر باختلاف ألوانهم وأجناسهم ومعتقداهم".

أضاف المفتى فى لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البد، أنه لابد من احترام المعتقد الآخر، ولكن الإيمان بالمعتقد الآخر أمر صعب على الإنسان، وبذلك بإذابة المعتقدات فى بعضها الأخر أمر يخالف الفطرة ويخالف القرآن الكريم فى قول الله سبحانه وتعالى : «لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ».

وتابع مفتى الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن التنوع والاختلاف البشرى من سنن الله فى الكون، موضحا أن أمر المعتقد قلبى ولا يمكن إجبار أحد على العقيدة.

وأكد الدكتور شوقى علام، أن الأديان لا يمكن أن تكون من ضمن أسباب تأجيج الصراع بأى حال من الأحوال، موضحا أن التنوع والاختلاف البشرى من سنن الله فى الكون.