اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 12:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مفتى الجمهورية: نحترم كل معتقد ونشجب الاعتداء على أى دين أو رسول

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:33 م
مفتى الجمهورية: نحترم كل معتقد ونشجب الاعتداء على أى دين أو رسول الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إننا نحترم كل معتقد ونشجب كل اعتداء على أى دين أو رسول، متابعا: "يجب أن يتعاش البشر باختلاف ألوانهم وأجناسهم ومعتقداهم".

 

أضاف المفتى فى لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البد، أنه لابد من احترام المعتقد الآخر، ولكن الإيمان بالمعتقد الآخر أمر صعب على الإنسان، وبذلك بإذابة المعتقدات فى بعضها الأخر أمر يخالف الفطرة ويخالف القرآن الكريم فى قول الله سبحانه وتعالى : «لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ».

 

وتابع مفتى الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن التنوع والاختلاف البشرى من سنن الله فى الكون، موضحا أن أمر المعتقد قلبى ولا يمكن إجبار أحد على العقيدة.

 

وأكد الدكتور شوقى علام، أن الأديان لا يمكن أن تكون من ضمن أسباب تأجيج الصراع بأى حال من الأحوال، موضحا أن التنوع والاختلاف البشرى من سنن الله فى الكون.


الدكتور شوقي علام

مفتى الجمهورية

اخبار التليفزيون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة