اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 12:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الضرورات تبيح المحظورات.. مفتي الجمهورية: التداوي بأعضاء الخنزير حلال بشرط

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:58 م
الضرورات تبيح المحظورات.. مفتي الجمهورية: التداوي بأعضاء الخنزير حلال بشرط الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الحكم بالتداوي بعضو من أعضاء الخنزير.
 
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البد، أن المواد المتخذة من الخنزير يتم تحويلها إلى مادة أخرى بفعل المعالجات الكيمائية، حينها تصبح تلك المادة جديدة كليا بحيث لا يصدق على المادة الجديدة أي شيء من المادة القديمة، وهنا لا يصح أن يكون هذا التداوي بهذا العضو ما زال يحمل التحريم كما كان في السابق.
 
وأوضح الدكتور شوقي علام، أن الخنزير لم يتحول ولكن الذي تحول هو العضو الذي تم استئصاله من الخنزير من أجل التداوي، بعد إجراء تغييرات كيمائية عليه، متابعا : مع التقدم العلمي وأبحاث التداوي ولا نجد بدائل للعضو المأخوذ من الخنزير فالضرورات تبيح المحظورات.
 
وحول تناول لحم الخنزير، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه محرم في القرآن الكريم ولكن ضمن الحالات الضرورية يسمح بذلك الأمر في تلك الحالة.

الدكتور شوقي علام

مفتي الجمهورية

لحم الخنزير

كلي الخنزير

اخبار التليفزيون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة