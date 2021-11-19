مصرع شقيقين حرقا بعد توثيقهما بالسلاسل داخل منزلهما فى قرية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقي شقيقان مصرعهما حرقا داخل منزلهما بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث تلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح يفيد بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية سنهوت دايرة المركز ومصرع شقيقان.

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران، وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائي بمركز منيا القمح إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة "ا ش " ١٧ عاما وشقيقه" ش "١٤ عاما متوفيان نتيجة اشتعال النيران بمنزل قديم مبنى من الطوب الأبيض.

وتوصلت التحريات الأولية أن الأب كان قد قام بتوثيق نجليه بالسلاسل الحديدية لتاديبهما، وذلك لتسببهما فى عمل مشاكل له، ومساء اليوم، فوجئ الجيران بانبعاث النيران من المنزل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بمنيا القمح.