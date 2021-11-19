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مستقلو الحنطور .. 132 سائحا فى جولة بشوارع بورسعيد.. صور

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 04:44 م
مستقلو الحنطور .. 132 سائحا فى جولة بشوارع بورسعيد.. صور سائحون يتجولون بشوارع محافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تجول 132 سائحا وطاقم بحارة بشوارع محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، مستقلين "الحنطور" خلال جولتهم لمشاهدة عدد من المناطق السياحية والأثرية.

وتضمنت جولة الوفد السياحى الذى يضم 132 سائح وطاقم بحارة منهم 91 سائح فرنسى الجنسية، كل من: شارع طرح البحر، والمسلة، المتحف الحربي، الكاتدرائية، ثم العودة إلى الميناء السياحي.

وكان ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد استقبل اليخت السياحى "لى جاكو كارتييه" القادم من الاسكندرية وعلى متنه 132 سائح وطاقم بحارة، والبالغ طوله 118 متر والعرض 18 متر والغاطس 4.7 متر،والذى الرابع من نوعه خلال العام الحالى الذى يصل الميناء السياحي، وسيغادر رصيف الميناء فجر صباح غد السبت، استكمالًا لرحلته متجهًا إلى سفاجا بعد إنهاء طاقم اليخت جولتهم الحرة فى مدينة بورسعيد.

 

إستقبال السياح بالورود
إستقبال السياح بالورود

 

سياح يستقلون الحنطور ببورسعيد
سياح يستقلون الحنطور ببورسعيد

 

سياح يستقلون حنطور
سياح يستقلون حنطور

 

وصول السياح ببورسعيد
وصول السياح ببورسعيد

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