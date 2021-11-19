اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن الجرعة المطلوبة من الفيتامينات والمعادن يوميا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:05 ص
كل ما تريد معرفته عن الجرعة المطلوبة من الفيتامينات والمعادن يوميا المكملات الغذائية
كتبت - ميرفت رشاد

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الفيتامينات والمعادن عبارة عن مغذيات دقيقة مسئولة عن العديد من العمليات البيولوجية التي تحافظ على الحياة، بينما يمكن لمعظم الناس الحصول على ما يكفي من النظام الغذائي وحده ، قد يحتاج الآخرون إلى تناول مكمل غذائي، وفقا لما نشره موقع " medicalnewstoday".

 


الجرعة اليومية من الفيتامينات والمعادن

ستختلف الاحتياجات الغذائية لكل شخص اختلافًا طفيفًا ، ولكن قد يكون من المفيد الحصول على أرقام معيارية لتناول الفيتامينات والمعادن كنقطة مرجعية، وحددت إدارة الغذاء والدواء (FDA)  الأمريكية الكميات من الفيتامينات والمعادن المختلفة الفرد يجب أن تستهلك في اليوم الواحد.

استهلاك الكميات التالية من الفيتامينات:

البيوتين 30 ميكروجرام

حمض الفوليك  400 ميكروجرام

فيتامين أ900 ميكروجرام

فيتامين ب 6   1.7 مجم

فيتامين ب 12 2.4 ميكروجرام

فيتامين سي    90 مجم

فيتامين د       20 مكجم

فيتامين ك      120 مكجم

كميات استهلاك  المعادن اليومية :

الكالسيوم      1300 مكجم

كلوريد 2300 مجم

الكروم  35 ميكروغرام

نحاس   0.9 مجم

اليود    150 مجم

حديد  18 مجم

المغنيسيوم  420 مجم

المنغنيز  2.3 مجم

البوتاسيوم   4،700 مجم

صوديوم 2300 مجم

الزنك   11 مجم

 

 

 

 


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