اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه عن 3 مناطق بمركز يوسف الصديق بسبب أعمال الصيانة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:10 م
قطع المياه عن 3 مناطق بمركز يوسف الصديق بسبب أعمال الصيانة قطع المياه
الفيوم: رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان إعلامى لها اليوم الجمعة عن انقطاع مياه الشرب بسبب أعمال الصيانة وتغيير عداية بعزبة السيد زعير التابعة لقرية النزلة بمركز يوسف الصديق لخط مياه الشرب قطر ٤٠٠مم نوع صلب لمدة 10 ساعات متواصلة ابتداء من الساعة 8 صباح السبت المقبل حتى الساعة 6 مساء من نفس اليوم والمناطق المتأثرة (النزلة، المقرانى، بهنس، وتوابعهم). 

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجتهم من المياه خلال أعمال الإصلاح كما سيتم توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة لتغطية احتياجاتهم من المياه.


مياه الفيوم

انقطاع مياه الشرب

الفيوم

محافظة الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة