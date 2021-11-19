قطع المياه عن 3 مناطق بمركز يوسف الصديق بسبب أعمال الصيانة

الفيوم: رباب الجالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان إعلامى لها اليوم الجمعة عن انقطاع مياه الشرب بسبب أعمال الصيانة وتغيير عداية بعزبة السيد زعير التابعة لقرية النزلة بمركز يوسف الصديق لخط مياه الشرب قطر ٤٠٠مم نوع صلب لمدة 10 ساعات متواصلة ابتداء من الساعة 8 صباح السبت المقبل حتى الساعة 6 مساء من نفس اليوم والمناطق المتأثرة (النزلة، المقرانى، بهنس، وتوابعهم).

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجتهم من المياه خلال أعمال الإصلاح كما سيتم توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة لتغطية احتياجاتهم من المياه.