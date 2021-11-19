فى عيد ميلاد الرئيس السيسي.. اعرف المبادرات الرئاسية من أجل المصريين

رامى محيى الدين

يحل اليوم عيد ميلاد الرئيس السيسي، حيث أنه من مواليد 19 نوفمبر 1954، وفى هذا المناسبة، نذكر مبادرات الرئيس للمصريين التى أطلقها للاهتمام بالإنسان المصرى وصحة المصريين والارتقاء بحياتهم على مستوى معيشى أفضل .





أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مبادرات وكانت على رأسها مبادرات الصحة، حيث أطلق مبادرة 100 مليون صحة والتي استهدفت القضاء على فيروس سى، كما أطلق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ومبادرة تطوير القرى، والمبادرة الرئاسية للتمويل العقارى التي تهدف لدعم محدودى ومتوسطى الدخل .

كما شهدت مصر في عهد الرئيس السيسي العديد من الإنجازات وخصوصا الاهتمام بالبنية التحتية من محطات مياه وبنية تحتية وطرق وكبارى ومدن جديدة .