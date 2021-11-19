فوائد تناول السمك لصحتك منها تحسين صحة القلب والدماغ

كتبت فاطمة خليل

فوائد السمك لا حصر لها، فهو بروتين عالي الجودة قليل الدسم وتمتلئ الأسماك بأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات مثل D وB2 (الريبوفلافين)، كما أن الأسماك غنية بالكالسيوم والفوسفور ومصدر كبير للمعادن مثل الحديد والزنك واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم، في هذا التقرير نتعرف على فوائد السمك، بحسب موقع "Washington health".

فوائد السمك

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك مرتين على الأقل فى الأسبوع كجزء من نظام غذائي صحي.

الأسماك مليئة بالبروتينات والفيتامينات والعناصر الغذائية التي يمكن أن تخفض ضغط الدم وتساعد في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

فوائد الأسماك لصحة القلب والدماغ

يعد تناول الأسماك مصدرًا مهمًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، هذه العناصر الغذائية الأساسية تحافظ على صحة القلب والدماغ.

اثنان من أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك هما EPA (حمض eicosapentaenoic) و DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك).

لا تنتج أجسامنا أحماض أوميجا 3 الدهنية، لذلك يجب علينا الحصول عليها من خلال الطعام الذي نتناوله.

وتوجد أحماض أوميجا 3 الدهنية في جميع أنواع الأسماك، ولكنها غنية بشكل خاص في الأسماك الدهنية.

الأحماض الدهنية أوميجا 3

تساعد في الحفاظ على صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الموت المفاجئ والنوبات القلبية واضطراب نظم القلب والسكتات الدماغية.

تساعد على صحة وظائف المخ وتطور البصر والأعصاب لدى الرضيع أثناء الحمل.

قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، ومرض الزهايمر ، والخرف ، ومرض السكري.

قد يمنع الالتهاب ويقلل من مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل.