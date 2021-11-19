علامات على أصابع اليدين والقدمين تدل على ارتفاع مستويات الكولسترول

كتبت مروة هريدى

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم إلى أحداث طارئة، مثل انسداد الأوعية الدموية الذي يمكن أن يترتب عليها الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، اعتمادًا على مكان حدوث الانسداد، لذلك يحث الأطباء على أهمية مراقبة مستويات الكولسترول لجميع الأشخاص، وفي حين أن هذه الحالة عادة ما تكون خالية من الأعراض، إلا أن هناك مجموعة معينة من الأعراض الجسدية يجب أن تكون على دراية بها، والتى قد تشمل ألمًا فى أصابع اليدين والقدمين، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

الشعور بآلام فى أصابع اليدين والقدمين قد تكون علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار فى الدم، الذي يمكن أن يسد بدوره الأوعية الدموية في الساقين واليدين ما يترتب عليه هذا الألم.

هناك مؤشر آخر محتمل لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وهو الشعور بوخز متكرر في أصابع اليدين والقدمين، نتيجة انقطاع تدفق الدم إلى أجزاء معينة من الجسم، حيث أن ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم يجعل تدفق الدم سميكًا ويؤثر على التدفق الطبيعي للدم في الأعصاب ويسبب الوخز.

ويشير خبراء الصحة إلى أن ارتفاع مستويات الكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى نمو الدهون تحت الجلد، والتى يشار إليها طبيًا باسم الورم الأصفر، ويمكن أن تظهر هذه النتوءات المتكتلة على القدمين واليدين بما في ذلك الأصابع، وقد يختلف حجمها من صغيرة مثل رأس الدبوس أو كبيرة مثل حبات العنب، وغالبًا ما تبدو مثل نتوء مسطح تحت الجلد وتظهر أحيانًا صفراء أو برتقالية.



علامات على اصابع اليدين تشير لارتفاع الكوليسترول

على الرغم من أن الورم الأصفر يمكن أن يكون غير مؤلم، إلا أنه قد يكون مؤلمًا عند اللمس والشعور بالحكة، قد تظهر هذه الزيادات الجلدية أيضًا على الأرداف أو الركبتين أو المرفقين.

ويمكن أن يكشف فحص الدم الدهني عما إذا كنت تعاني من ارتفاع فى مستويات الكولسترول فى الدم، ولكن إذا عملت على تخفيض مستويات الكولسترول، فمن الممكن أن تختفي تلك الأورام الصفراء.

وتوصي هيئة الخدمات البريطانية "NHS"، بشدة بتناول نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لخفض مستويات الكولسترول الضارة فى الدم.