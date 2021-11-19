ضبط عصابة برازيلية تبيع لحم الخيول كـ"بيف" وتخلط اللحم الفاسد بالبرجر

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن عصابة من ستة أشخاص فى البرازيل متهمين بسرقة الخيول لذبحها وبيع لحومها إلى المطاعم على أنه لحم بقرى، تم القبض عليهم جنوب البلاد، وفقا للمسئولين.

وقال بيانات للوزارة العامة لريو جراند دوسول أمس، إن العصابة وزعت أكثر من 800 كيلو جرام من لحم الخيول المخبأ أسبوعيا إلى المطاعم فى منقطة كاكسياس دول. وقال مسئولو الصحة العامة إن ما يصل إلى 60% من المطاعم فى المنطقة التى تضع فى قوائمهما لحوم البقر اشترت بدون قصد لحوم خيول من العصابة المتخفية فى شرائح اللحم والهامبرجر.

واكتشف المفتشون أنواع أخرى من اللحم الفاسد شمل ذلك لحم خنزير متعفن وبقايا الطعام من مؤسسات تغذية الخنازير، تم خلطها داخل البرجر، وفقا للبيان.

وقال مسئولون إن تحقيقا بدأ قبل شهرين بعد أن دقت السلطات ناقوس الخطر. وأكدت اختبارات الطب الشرعى التى أجريت فى المطاعم التى بيع البرجر فى المنطقة وجود الحمض النووى للحصان فى الطعام وفقا للمدعى العام.

وتم اتهام الأشخاص السنة الذين تم اعتقالهم بإدارة مسلح غير قاونى مع رداءة النظافة وظروف غير صحية بدون تصريح بمعالجة أو بيع أى نوع من اللحوم.

وتقول سى إن إن إن القضية تعكس صدى فضيحة طعام عام 2013 ، حيث اكتشفت السلطات في جميع أنحاء أوروبا استخدامًا واسع النطاق للحوم الخيول في المنتجات المصنفة على أنها لحوم البقر.