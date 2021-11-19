ضبط طالب هندسة قيد سيدة مسنة بالدقهلية وقتلها لسرقة مصوغاتها الذهبية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة، من كشف لغز العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل مسكنها بقرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة ومقيدة، حيث تبين تورط طالب بإحدى كليات الهندسة الخاصة بالمنصورة فى الواقعة.

كان تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من أهالى قرية تلبانة بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة سيدة تدعى أ ل ر 62 سنة، ومقيمة بقرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة، وتبين أنها مقيدة اليدين، ومذبوحة من الرقبة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة تقيم فى عقار مكون من خمسة طوابق ملكها، و زوجها متوفى وأبناؤها سافروا منذا أربعة أيام إلى أحد الدول العربية التى يعملون بها، وزوجات أبناءها يقطنون الأدوار العليا، وتبين أن أحد زوجات الابن هى من اكتشفت الحادث، وذلك بعد أن تركتها منذ ساعة، وعاودت الاتصال بها مرة أخرى ولم تقم بالرد عليها، فعادت بها مرة أخرى فوجدتها مقيدة بالكرسى ومقتوله.

وقد كشفت تحريات المباحث رصد أحد كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع لشاب يرتدى كاب وكمامة، دخل إلى المنزل ، وخرج بعد فترة، وتبين انه قريب أحد زوجات نجلها، وتبين انه كان يسرق مشغولاتها الذهبية، وعندما اكتشفت وجوده فقام بتوثيقها وطعنها، وتم ضبط المتهم وتبين أنه طالب بالصف الأول بكلية الهندسة بأحد الجامعات الخاصة، وتم تحرير محضر بالواقعة و جارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.