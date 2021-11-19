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صندوق النقد الدولى: تلقينا طلب مساعدة من تونس

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:09 م
صندوق النقد الدولى: تلقينا طلب مساعدة من تونس صندوق النقد الدولي
إيمان حنا

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أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، أن الصندوق تلقى في الآونة الأخيرة، طلبا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة. وفق ما نقلت إذاعة شمس التونسية.

وأشار إلى أن مباحثات تقنية جارية "لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد"، لكنه لم يتمكن من تقديم جدول زمني على هذا الصعيد.

وقال رايس: "تلقينا مؤخرا من تونس، من السلطات طلبا لبرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي"، مضيفا "كنا دائما وسنظل شريكا قويا لتونس".

كما شدد رايس على أن مباحثات التقنية تهدف إلى "بحث إمكان إطلاق برنامج تمويل جديد لصالح تونس"، في تكرار لتصريحات أدلى بها أخيرا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، اللبناني جهاد أزعور، خلال مؤتمر عُقد في العاصمة الأردنية عمّان.

 


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