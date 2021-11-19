سفارة بريطانيا عن زيارة تشارلز للأهرامات: لحظة استثنائية بأعظم مواقع التاريخ

كتب محمد تهامى زكى

وثق الحساب الرسمى للسفارة البريطانية فى القاهرة، عبر إنستجرام، الزيارة الملكية للأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، إلى منطقة الأهرامات الأثرية والتاريخية فى محافظة الجيزة، أمس الخميس، ضمن زيارته إلى مصر لأول مرة منذ نحو 15 عاما، مؤكدين أن زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى أهرامات الجيزة، هى لحظة استثنائية فى أحد أعظم مواقع التاريخ القديم فى مصر.

ونشر حساب السفارة صورة للأمير تشارلز وزوجته كاميلا، من أمام الأهرامات، أتبعتها بالقول: "زار أصحاب السمو الملكى أهرامات الجيزة الرائعة أمس! لحظة استثنائية فى أحد أعظم مواقع التاريخ القديم فى مصر".

واختتم صاحبا السمو الملكى، الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى وزوجته دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، زيارة استغرقت يومين للقاهرة والإسكندرية فى أول جولة خارجية لهما بعد وباء كورونا، وكانت الأردن أولى محطاتها وتبعتها مصر.

وأكد الأمير تشارلز والدوقة كاميلا خلال زيارتهما على رسائل أساسية تتعلق بضرورة الحفاظ على البيئة والحد من تغير المناخ، وتعزيز الحوار بين الأديان، وتمكين المرأة والشباب والاحتفاء بالتراث والثقافة.



الأمير تشارلز وزوجته كاميلا