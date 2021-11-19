روسيا تسجل 37 ألفا و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1254 وفاة خلال 24 ساعة

وكالات الأنباء

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، تسجيل 1254 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، فى أعلى مؤشر منذ بداية الوباء، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة 37156 حالة مقابل 37374 أمس الخميس.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، بذلك بلغت الحصيلة التراكمية لحالات الإصابة في البلاد 9 ملايين و257068، منها 261589 حالة وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وتماثل 36004 أشخاص للشفاء الكامل خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 7 ملايين و956254 شخصا.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو إلى 3371 بعد قفزة أمس إلى ما فوق 4 آلاف حالة، مع تسجيل 95 وفاة جديدة مقابل 94 أمس.

في المقابل، شهدت مقاطعة موسكو زيادة في الإصابات من 1407 حالات أمس إلى 1777 اليوم، مع انخفاض طفيف للوفيات اليومية (58 حالة اليوم مقارنة بـ62 أمس).

وسجلت مدينة بطرسبورج 2714 إصابة و77 وفاة جديدة اليوم مقابل 2645 إصابة و79 وفاة أمس.