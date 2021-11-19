رئيس مدينة بركة السبع رفع درجة الاستعداد تحسبا لموجه الطقس السيء.. غدا

المنوفية - محمد فتحي

عقد اليوم اللواء الدكتور محمد المجبر رئيس مركز ومدينة بركة السبع، اجتماعا عاجلا بحضور النواب ورؤساء الوحدات المحلية التشديد على الجميع لاتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة موجه الطقس السيئ المتوقعة خلال اليومين المقبلين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومتابعه غرف الأزمات والعمليات حيث من المتوقع حدوث حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.

وأكد على الدفع بمعدات شفط مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ضمن خطة مجابهة الأزمة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحى والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.