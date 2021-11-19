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ذكرى رحيل صوت الجبل الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى.. تعرف عليه فى سطور

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 02:07 م
ذكرى رحيل صوت الجبل الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى.. تعرف عليه فى سطور الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم الجمعة ذكرى رحيل أحد أعلام قراء القرآن الكريم في مصر والعالم العربى في الوقت المعاصر، وهو القارئ الشيح محمود أبو الوفا الصعيدى، المٌلقب بـ "صوت الجبل"، والذى توفى فى مثل هذا اليوم 19 نوفمبر عام 2018 عن عمر ناهز 64 عاما.
 
"اليوم السابع" يقدم في السطور التالية عدد من المعلومات عن الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى فى ذكرى رحيله، أولها أن الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى ولد في قرية كلح الجبل بمحافظة أسوان عام 1954، وكغيره من أبناء قريته، حرصت والدته على تحفيظه القرآن الكريم، خاصة وأنها كانت تٌحفظ أبناء القرية، فبدأت معه حفظ القرآن الكريم في سن الرابعة، ثم انتقل لكٌتاب القرية لاستكمال حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد أبو العلا والشيخ كمال.
في عام 1972 حصل الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى على دبلوم المدارس التجارية، ثم حصل على معهد القراءات، وفى عام 1983 صدر أول شريط كاسيت له وكان تحديدا من سورتى النمل ومريم، وهو الشريط الذى حقق نجاحا وانتشارا كبيرا وكان من أبرز أسباب شهرته في الصعيد وبقية محافظت مصر.
 
دفعت الشهرة الواسعة التي نالها الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى، لترك وظيفته الشئون الاجتماعية بمجمع التحرير والتفرغ لتلاوة القرآن الكريم، وفى عام 1992 انضم "أبو الوفا الصعيدى"، للإذاعة وقرأ للمرة الأولى عبر الأثير عام 1995 من مسجد السيدة زينب.
 
سافر الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى، خارج مصر للمرة الأولى لدولة هولندا وتبعتها زيارات لعشرات الدول، ورث عنه حب التلاوة ابنه الدكتور أحمد أبو الوفا الصعيدى الذى يعمل صيدلى وقارئ للقرآن الكريم.
في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر عام 2018 توفى الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر ناهز 64 عاما، عقب عودته من إحياء ليلة بمسقط رأسه فى أسوان وعقب أدائه صلاة الفجر.

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محمود أبو الوفا الصعيدى

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قراء القرآن الكريم

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