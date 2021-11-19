اليوم السابع
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دفن جثة طفلة لقيت مصرعها نتيجة تناولها حبوبا طبية عن طريق الخطأ بالعجوزة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:35 م
دفن جثة طفلة لقيت مصرعها نتيجة تناولها حبوبا طبية عن طريق الخطأ بالعجوزة إسعاف _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة طفلة لقت مصرعها نتيجة تناولها عقارا طبيا عن طريق الخطأ داخل مسكنها بالعجوزة، وتبين أن الطفلة خلال لهوها تناولت العقار الطبي الخاص بأحد أفراد أسرتها، مما أسفر عن وفاتها، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإنهاء إجراءات دفنها، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنقل طفلة إلى المستشفى تبلغ من العمر ما يقرب من 6 سنوات، في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة، وتبين من خلال التقرير الطبي تناولها عقار طبي بالخطأ مما أسفر عن وفاتها، وحرر محضر بالواقعة، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرتها.

وأكدت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة العجوزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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