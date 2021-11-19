اليوم السابع
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الجمعة، 19 نوفمبر 2021 08:03 م
أكرم القصاص
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خلى بالك.. نصائح يجب اتباعها أثناء سقوط الأمطار الرعدية.. إنفوجراف

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:47 م
خلى بالك.. نصائح يجب اتباعها أثناء سقوط الأمطار الرعدية.. إنفوجراف نصائح من هيئة الارصاد الجوية

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وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح للمواطنين أثناء سقوط الأمطار الرعدية، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد بدءا من السبت.
 
 
ومن سماتها سقوط أمطار غزيرة ورعدية علي المحافظات المطلة علي ساحل البحر المتوسط وتقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت الي الداخل كما تنشط الرياح علي مسطح البحر المتوسط تؤدي الي ارتفاع الأمواج. 
 
 
الامطار
 
• تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية
• عدم ملامسة أعمدة الإنارة
• الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية
• القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى
• يفضّل التواجد داخل أى مبنى سكنى أثناء سقوط الأمطار

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