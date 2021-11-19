الأرصاد تناشد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل والصباح الباكر

كتب ــ محمود راغب

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الصباح وارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتعرض البلاد فيه غدا السبت لحالة من حالات عدم الاستقرار ومن سماتها سقوط أمطار غزيرة ورعدية علي المحافظات المطلة علي ساحل البحر المتوسط وتقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت إلي الداخل، كما تنشط الرياح علي مسطح البحر المتوسط تؤدي إلي ارتفاع الأمواج.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هذه الحالة تعتبر أول حالة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال هذا الموسم، حيث تنخفض درجات الحرارة علي كافة الأنحاء بقيم تصل إلي 4 درجات.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 20 درجة وتصل درجات الحرارة الصغري إلي 15 درجة يوم الأحد القادم.

كما يشهد شمال وجنوب الصعيد انخفاض في درجات الحرارة ليكسر حاجز 30 درجة لتسود أجواء معتدلة هناك وتنخفض درجات الحرارة الصغري أيضًا.

ويزداد الإحساس ببرودة الطقس خلال الحالة القادمة بسبب نشاط الرياح الباردة القادمة من جنوب أوروبا.

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.