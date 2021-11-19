خطفوه وعذبوه 7 أيام فى جزيرة وسط النيل بالغربية.. المجنى عليه يروى التفاصيل

الغربية ــ محمد طارق

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا من قرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية ، مع تاجر خردة قام مجموعة من الخارجين عن القانون بخطفه داخل جزيرة وسط النيل وتعذيبه لأكثر من 7 أيام، مما أدي إلي بتر قدمه اليسري وإصابته بإصابات متفرقة بجميع أنحاء الجسد، وتم تحرير محضر برقم 11493 لسنة 2021 جنح مركز شرطة زفتي.







وقال إبراهيم محمد راغب محمد المجني عليه، لـ"اليوم السابع"، إنه يعمل تاجر خردة علي تروسيكل يمتلكه، يخرج كل يوم باحثًا عن أكل العيش، وقد يضطره ذلك إلى الغياب عن البيت يومين كاملين يتنقل فيهما بين قري المركز لتجميع المواد البلاستيكية والخردة من المنازل والشوارع .



وأضاف، في يوم من الأيام تعب من الذهاب لتجميع الخردة فقام بالعمل علي توك توك داخل القرية، وقام شابان بالركوب معه لتوصيلهما إلي أحد المصانع المهجورة علي النيل، وبعد وصولهما قاما بضربه علي الرأس ووضعه في قارب صغير داخل النيل وتركا التوك توك، ثم ذهبا به الي الجزيرة في وسط النيل .



وأشار إلي أنهما قاما بالاتصال بصديقهما الثالث الذي أتي مسرعا وقام بتكبيلي بالحبال وألقونى وسط الجزيرة في مكان مهجور، وكل يوم يعتدون على بالضرب بالأسلحة البيضاء في قدمي وإصهار البلاستيك علي الجروح وتعريقي بالمياه المملحة فضلا عن جلدي بجميع أنحاء الجسد، قضيت علي هذا الوضع في تعذيبي لمدة تجاوزت الـ 7 أيام حتي ازرقت قدمي وجسدي بأكمله.







اثار التعذيب على المجنى عليه



اثار التعذيب



المجنى عليه



تعذيب المجنى عليه



