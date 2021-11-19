اليوم السابع
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حريق يلتهم محتويات مطعم وجبات سريعة بمدينة كفر الشيخ.. صور

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 03:33 ص
حريق يلتهم محتويات مطعم وجبات سريعة بمدينة كفر الشيخ.. صور حريق فى مطعم
كفرالشيخ - محمد سليمان

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شب حريق كبير بمطعم للوجبات الجاهزة والسريعة، بمدينة كفرالشيخ، اليوم، الجمعة، بجوار مستشفى كفرالشيخ العام، في شواية شاورما، وأماكن تجهيز الطعام بالمطعم، وامتدت النيران إلى باقي محتويات المطعم، مما أدى إلى احتراق أجزاء منها.

انتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية، بقسم أول كفرالشيخ، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم بذل جهود كبيرة للسيطرة على النيران وإخمادها ومنع  انتقالها إلى المحلات والمباني المجاورة للمطعم المحترق.
   
ولم يسفر الحريق عن أى إصابات بين العمال أو المتواجدين بموقع الحريق، وتم إجراء عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران بها مرة ثانية، وجاري حصر الخسائر النهائية الناجمة عن الحريق بالمطعم.
 
محاولة اخمد الحريق
محاولة اخمد الحريق

اشتعال النيران في مطعم
اشتعال النيران في مطعم

جانب من حريق في مطعم
جانب من حريق في مطعم

حريق يشب في مطعم بكفر الشيخ
حريق يشب في مطعم بكفر الشيخ
 

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