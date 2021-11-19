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تنبؤ الرى يحذر من سقوط أمطار غزيرة حتى الأحد.. ويؤكد: قد تصل القاهرة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:11 ص
تنبؤ الرى يحذر من سقوط أمطار غزيرة حتى الأحد.. ويؤكد: قد تصل القاهرة أمطار - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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كشف مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، توقعات الطقس على مصر خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث أكد المركز أنه من المتوقع اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء.
 
كما توقع مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، سقوط أمطار غزيرة غدا السبت على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وتقل شدتها كلما اتجهنا للداخل على باقى محافظات الوجه البحرى والقاهرة وتكون خفيفة على شمال الصعيد.
 
أما عن يوم الأحد المقبل الموافق 21 نوفمبر، فكشف مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتكون خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد.
 
ووجه مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، تحذيرًا بضرورة توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار غزيرة الشدة على السواحل الشمالية.
 
خرائط سقوط الأمطار
خرائط سقوط الأمطار

خريطة سقوط الأمطار
خريطة سقوط الأمطار

خرائط توضح سقوط الأمطار
خرائط توضح سقوط الأمطار

 


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