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تليجراف: الأمير تشارلز شاهد براعة الإنسان التى تتحدى الخيال عند الأهرامات

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:16 ص
تليجراف: الأمير تشارلز شاهد براعة الإنسان التى تتحدى الخيال عند الأهرامات الامير تشارلز وزوجته امام الاهرامات
كتبت ريم عبد الحميد

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سلطت صحيفة التليجراف البريطانية الضوء على زيارة الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، وزوجته كاميلا دوقة كورنال لمصر، وقال الصحيفة إن الزوجين الملكيين قاما بأول زيارة لهما معا إلى الأهرامات، حيث أظهر ولى العهد لزوجته براعة الإنسان التى قال إنها تتحدى الخيال.

والتقط الأمير والدوقة أفضل صور العطلة فى منطقة أهرامات الجيزة وأمام أبو الهول، وسارا الزوجين جنبا إلى جنب فى الجولة الشخصية التى قاما بها فى واحدة من عجائب العالم القديم، وقت غروب الشمس، وأشارت تليجراف إلى أن كلا من الأمير والدوقة قام كل منهما بزيارة الأهرامات بشكل منفصل كل بصفته الشخصية، لكن لم يجتمعا هناك من قبل.

وقالت الصحيفة إنه من المفهوم أن الأمير كان حريصا على أن يظهر لزوجته الآثار التى يعتقدا أنها نموذج للإبداع الإنسانى الذى يمكن أن يتعلم منهه العالم الحديث.

 

تليجراف
تليجراف

 

تليجراف
تليجراف


وأبرزت قول الأمير تشارلز فى حفل استقبال أقيم مساء الخميس إن التجمع بجوار هذه الأعجوبة من العالم القديم تذكرنا بأعمال المعجزات، وتابع قائلا: إن تحدى الخيال هو أن تفكر فى كيفية تمكن أسلافك باستخدام الأدوات البدائية من بناء مثل هذه الصروح الضخمة والرائعة مواءمتها تقريبا من الشمال إلى الجنوب.

وأشارت الصحيفة  إلى أن الأمير والدوقة تسلقا هرم خوفو، ودخلا إلى مدخل النفق ليتعجبا من التاريخ الذى يتكشف أمامهما.

 

وأشارت تليجراف إلى أن هذه كانت المرة الأولى التى يزور فيها الأمير تشارلز القاهرة منذ 15 عاما، ولفتت إلى أن الأمير الراحلة ديانا سبق أن التقت الصور فى الموقع فى عام 1992 خلال زيارتها المنفردة لمصر.

وقالت تليجراف إن الزيارة الملكية لمصر هدفها الاحتفال بالعلاقات الثنائية بين البلدين قبل استضافة قمة مصر لقمة المناخ.

 


زيارة الأمير تشارلز

الدوقة كاميلا

زيارة الأمير تشارلز والدوقة كاميلا لمصر

موعد زيارة الأمير تشارلز

الأمير شارلز

لقاء السيسي والأمير تشارلز

مباحثات السيسي والأمير تشارلز

قمة المناخ

كوب 27

استضافة مصر لقمة المناخ

cop 27

الاهرامات

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