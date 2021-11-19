تداول 7058 طن بضائع و326 شاحنة و385 سيارة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة تداول 7058 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 326 شاحنة و 385 سيارة .

وشملت حركة الصادرات 6757 طن بضائع عامة و 202 شاحنة و14 سيارة، كما شملت حركة الواردات 328 طن بضائع عامة و 124 شاحنة و 371 سيارة ويتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ .

كما استقبلت ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 80 شاحنة و 16 سيارة ملاكى تم مغادرة ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 68 شاحنة و 4 سيارة ملاكي.

كما تم مغادرة ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنة و 7 سيارة ملاكي، كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء، حيث تم استقبال 44 شاحنة بحمولة 328 طن وتصدير 26 شاحنة بحمولة 457 طن.

كذلك استقبل ميناء السويس السفيه دودو قادمة من جدة بحمولة 355 سيارة ملاكى و 13 معدة و 12 راس تريلا ،وتم مغادرة ميناء السويس السفينة اكرام بحمولة 6300 طن بضائع متنوعة متجهة الى اليمن.