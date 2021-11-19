تحرير 18 محضر إشغالات بالشروق.. وتنفيذ 3 إزالة تعديات فى السادات

كتب أحمد حسن

قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، إنه تم شن حملة مسائية مكبرة استهدفت المرور على المجمعات التجارية والمحال المخالفة بالقطاع الغربي للمدينة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات، مؤكداً استمرار حملات رفع الإشغالات بمشاركة قوة من قسم شرطة المرافق بالمدينة والإدارات المختصة بالجهاز.

وأضاف "بشارة"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحملة أسفرت عن التحفظ على الإشغالات المتواجدة بالممرات وخارج حدود المحال التجارية المخالفة، كما أسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق، قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ، إن اللجنة المشكلة من إدارتي التنمية والأمن وشرطة التعمير، قامت بتنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات عن المشايات الفاصلة بين قطع الأراضي بطريق التحدى والمتمثلة في زراعات وطوب وأشجار وأسوار حديدية وأسلاك مقامة من قبل شركات أو أفراد، موجهاً بضرورة المتابعة الدورية لرصد المخالفات وإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمختلف مناطق المدينة.

كما وجه رئيس جهاز مدينة السادات، بضرورة المرور الدائم على المناطق الصناعية للتصدى للمخالفات، حيث تم تحرير محضري مخالفة توصيل مياه خلسة لمصنعين بالمنطقة الصناعية الثالثة، بجانب فصل المياه عنهما من الخطوط الخارجية، مشدداً على كافة الإدارات المعنية في هذا الشأن بالمتابعة الدورية للتصدى لمثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.