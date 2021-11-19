اليوم السابع
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بايدن يخرج من المستشفى ويؤكد: نتيجة الفحص الطبي "جيدة جدا"

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:58 م
بايدن يخرج من المستشفى ويؤكد: نتيجة الفحص الطبي "جيدة جدا" الرئيس الأمريكي جو بايدن
ماجد تمراز

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نشرت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خرج من المستشفى، وقال إن نتيجة الفحص الطبي "جيدة جدا".
 
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، نقل السلطة مؤقتًا إلى نائبته كامالا هاريس، حيث يخضع للتخدير لإجراء فحص روتيني للقولون، وقالت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي في بيان إن بايدن سيجري الإجراء في مركز والتر ريد الطبي كجزء من علاجه الطبي السنوي.
 
وقالت بساكي: "كما كان الحال عندما أجرى الرئيس جورج دبليو بوش نفس الإجراء في عامي 2002 و 2007 ، وفي أعقاب العملية المنصوص عليها في الدستور ، سينقل الرئيس بايدن السلطة إلى نائب الرئيس لفترة وجيزة من الوقت عندما يكون تحت التخدير وستعمل نائبة الرئيس من مكتبها في الجناح الغربي خلال هذه الفترة".
وقالت بساكي إن البيت الأبيض سيصدر ملخصًا لنتائج فحص بايدن الجسدية.
 
يعد بايدن ، الذي سيبلغ من العمر 79 عامًا يوم السبت ، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة سناً في الوقت الذي أدى فيه اليمين، لقد كان عمره مصدرًا لهجمات الجمهوريين ، وقد جعل نتائج حياته البدنية السنوية نقطة اهتمام.

بايدن

جو بايدن

الرئيس الامريكى

الحالة الصحية لبايدن

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