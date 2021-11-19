اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليابان وأمريكا تؤكدان أهمية التعاون مع كوريا الجنوبية لمواجهة التحديات العالمية

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:59 ص
اليابان وأمريكا تؤكدان أهمية التعاون مع كوريا الجنوبية لمواجهة التحديات العالمية ويندى شيرمان
طوكيو (أ ش أ)

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شددت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندى شيرمان ونظيرها اليابانى تاكيو مورى، على أهمية التعاون الثلاثى بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك بعد نزاع إقليمي بين الحليفين الآسيويين دفع موري إلى الانسحاب من مؤتمر صحفي ثلاثي قبل يوم واحد من عقده.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الجمعة، أنه خلال اتفاق شيرمان وموري على أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجر الزاوية للسلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي، أكد المسئولان أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، والذي يسعى إلى مواجهة التحديات العالمية في القرن ال(21).
 
ومن جانبها، شددت نائبة وزير الخارجية الأمريكية على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد وسط إصرار الصين المتزايد في المنطقة.
 
كما أعربت المسئولة الأمريكية عن دعم الولايات المتحدة الثابت لأولئك الذين يعملون من أجل استعادة مسار ميانمار السلمي إلى الديمقراطية في أعقاب الانقلاب العسكري في فبراير الماضي.
 
وناقشت شيرمان وموري القضية الكورية الشمالية والتزامهما المشترك الذي يهدف إلى نزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.

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