النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق اشتعل داخل محل في العمرانية

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع داخل محل تجارى بمنطقة العمرانية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى حول فحص الأدلة التى تم جمعها من موقع الحريق.

وعاين رجال المباحث المحل لحصر الخسائر والتلفيات، كما تم الاستماع لأقوال مالك المحل وعدد من شهود العيان، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمحل تجاري بمنطقة العمرانية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتبين أن الحريق اشتعل بمحل تجاري أسفل عقار، وتم محاصرة النيران وإخمادها قبل انتقالها للعقارات المجاورة دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى: 1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3- غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5- إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة. 8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد اثناء عملية الهروب و الإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.