النيابة تطلب التحريات حول وفاة مهندسة ألقت نفسها من الطابق التاسع بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام مهندسة بإلقاء نفسها من الطابق التاسع بشقة أسرتها لسوء حالتها النفسية بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من شرفة شقتها ببرج الشريف بمنطقة سموحة دائرة قسم الشرطة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، بقيادة المقدم عبد المنعم خميس، رئيس مباحث قسم شرطة سيدى جابر، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المتوفاة مسجاة بالطريق العام، توصلت التحريات ان الفتاة تدعى م.أ، مهندسة، كانت مصابة بفيرس كورونا وتعانى من ضغط عصبى بسبب مكوثها بالمنزل فتره، وقبل الحادث ساءت حالتها النفسية.

وبسؤال أهلها قرروا أن الفتاه قامت بمغافلتهم والقت نفسها من شرفة المنزل الكائنة بالطابق التاسع بشقة أسرتها على إثرها لتقت مصرعها فى الحال ولم يتهموا أحدا فى وفاتها، تم نقل الجثة الى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.