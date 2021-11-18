نيابة الجمرك تصرح بدفن بائع لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب الخلافات بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أمرت نيابة الجمرك بالإسكندرية، بالتصريح بدفن جثة بائع لقى مصرعه فى مشاجرة بمنطقة رى بالإسكندرية على يد عاطل كما قررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها وسؤال شهود العيان، وضبط وإحضار المتهم.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بوقع جريمة قتل بمنطقة شارع الموازيني بدائرة قسم الشرطة.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، رفقة سيارة الإسعاف ورجال البحث الجنائى للتحقيق فى الواقعة.

تم تكثيف البحث عن المتهم لإلقاء القبض عليه، ونقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة كوم الدكة، بوسط الإسكندرية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.