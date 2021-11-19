المعمل الجنائى: ماس كهربائى تسبب في حربق شقة بالمطرية

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير المعمل الجنائى المبدئى حول واقعة نشوب حريق فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة المطرية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المطرية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وأوصت إدارة الحماية المدنية قاطنى العقارات السكنية باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية لتلافى الحرائق الناجمة عن الماس الكهربائى ومنعا لاندلاع الحرائق وتشمل هذه الإجراءات ما يلى: - عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل الشقق منعا للعبث فى المطبخ ونشوب حرائق. - التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله. - قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات. - صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى. - التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة. - لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. - تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد. - لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت. - لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى. - تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل. - الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق. - عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام. - عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

وأوضحت المعاينة الأولية للحريق، أن نشب نتيجة حدوث ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائى لاتخاذ شؤونه والتعرف على أسباب الحريق.