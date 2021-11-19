المرور: غلق نفق كارفور المعادى وإجراء تحويلات لحركة السيارات لمدة 3 أشهر

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية أمام حركة السيارات بعد غلق نفق كارفور المعادى فى الاتجاهين، لاستكمال أعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المعادى التي تستغرق 3 أشهر، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى ضمن المشروع القومى لشبكات الطرق، الأمر الذى يستلزم غلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادى بالاتجاهين، لحين الانتهاء من أعمال التطوير فى المتجه لمناطق حلوان والمنطقة المحيطة بالنفق.

كما يتم تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

ـ الاتجاه القادم بالطريق الدائرى من مناطق مدينة نصر اتجاه مناطق زهراء المعادى استكمال السير والدوران من أسفل الكوبرى الدائرى.

ـ الاتجاه القادم من مناطق زهراء المعادى اتجاه نفق كارفور المعادى اتجاه طريق الأوتوستراد يسلك يميناً شارع السعادة فيساراً اتجاه الطريق الدائرى حتى كوبرى محمد فوزى فمنزل الكوبرى اتجاه الدائرى، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021 بداية من الساعة 12 صباحاً لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.