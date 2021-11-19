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المتهم بمحاولة جذب طالب داخل توك توك بالدقهلية: "كنت بأهزر"

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:27 م
المتهم بمحاولة جذب طالب داخل توك توك بالدقهلية: "كنت بأهزر" توك توك
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن محاولة أحد الأشخاص جذب طفل داخل مركبة "توك توك" بالدقهلية، وتم ضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله طفل أثناء عودته من إحدى المدارس بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، ومحاولة أحد مستقلى مركبة "توك توك" جذبه.

بالفحص تم التوصل إلى الطفل المذكور، وباستدعائه قرر أنه حال عودته من المدرسة وسيره بأحد الشوارع بدائرة المركز المشار إليه، فوجىء بمركبة "توك توك" يستقلها ثلاثة أشخاص قام أحدهم بجذبه مما آثار فزعه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مركبة "التوك توك" المشار إليها بمقطع الفيديو وتبين أنها قيادة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) ومرافقيه (طالبان – مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم أنه من قام بجذب الطفل على سبيل المزاح.

 

 


توك توك

خطف

جرائم الخطف

حوادث

حملات امنيه

الداخلية

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