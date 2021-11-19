الكشف على 1498 مواطناً ضمن القوافل المجانية للصحة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت قرية السلام بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، اليوم، تنظيم قافلة طبية بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الشئون الصحية لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين، وذلك للمساهمة في التخفيف عن كاهل المرضى، وخاصة الأكثر احتياجاً، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة.

ونجحت جهود القافلة الطبية، في إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني لـ 1498 مواطنا ومواطنة بقرية السلام والقرى المجاورة بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، تحت رعاية محافظ أسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة.

يأتي ذلك في إطار توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً فى المناطق النائية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.