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العثور على جثمان طالب بكلية طب أسنان غرق فى النيل خلال السباحة بمدينة إسنا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:46 ص
العثور على جثمان طالب بكلية طب أسنان غرق فى النيل خلال السباحة بمدينة إسنا غرق فى النيل - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وفاة طالب بكلية طب الأسنان غرقاً فى نهر النيل، وذلك بعد تغيبه لعدة أيام من منزله بنجع الشيخ فضيل، وعثر رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى بمديرية أمن الأقصر، على جثمان الشاب المتوفى بجوار هويس إسنا، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى إسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بالعثور على جثمان شاب غارقاً فى نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المسطحات المائية والإنقاذ النهرى لموقع الحادث، وتبين أن الشاب المتوفى يدعى "ع.ع" 33 سنة مقيم بنجع الشيخ فضيل بشارع الموردة وهو طالب بكلية الأسنان، حيث تم إنتشال جثمانه بعد العثور عليه غارقاً فى النيل من أعلى هويس إسنا القديم، وتم الجثة في مشرحة المستشفي لحين تصريح الدفن، حيث عثرت القوات على الدراجة البخارية الخاصة به ومستلزماته وملابسه ملقاه أمام نهر النيل بمنطقة الغرق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد لقى عاملان مصرعهما غرقاً داخل "بيارة" صرف صحى بحي القريا أمام الشيخ سعد بجوار محطة 6 بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك خلال عمليات تنظيف البيارة بعمق 18 مترا من المياه والرواسب فى القرية، وتم نقل جثامين العاملين لمشرحة مستشفى إسنا، وجارى استصدار التصريح بدفنهما لتشييع الجنازة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

والبداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورد بلاغ بغرق شخصين فى إحدى بلاعات الصرف الصحى بحي القرية بمنطقة الشيخ سعد دائرة المركز، وعلى الفور انتقل إلي مكان الحادث كلاً من، ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وأسفر الحادث عن مصرع كلا من "محمد عبد الوهاب" 19 سنة، عامل تسليك بالصرف الصحي، مقيم بمنطقة السبقات بالمكسر بإسنا، و "أحمد جابر أبراهيم" 27 سنة، عامل تسليك بالصرف الصحي، مقيم بقرية توماس 2 التابعة لمركز ومدينة إسنا، وتم انتشال جثث الضحايا، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي.

 


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