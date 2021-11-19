اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس اللبنانى يبحث مع نجيب ميقاتى العمل القائم لمعالجة العلاقات مع الخليج

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:37 م
الرئيس اللبنانى يبحث مع نجيب ميقاتى العمل القائم لمعالجة العلاقات مع الخليج الرئيس اللبنانى ميشال عون
بيروت (أ ش أ)

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بحث الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى صباح اليوم العلاقات اللبنانية ـــ الخليجية والعمل القائم على أكثر من صعيد من اجل معالجتها.
 
وأكدت الرئاسة اللبنانية أن المباحثات جاءت انطلاقا من حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات بينه وبين الدول العربية الشقيقة عموما، والسعودية ودول الخليج خصوصاً.
 
كما تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء المستجدات الأخيرة. 
 
وأكدت الرئاسة اللبنانية أن المباحثات تطرقت إلى نتائج الاجتماعات التي تعقدها اللجان الوزارية المكلفة متابعة مختلف المواضيع التي تعمل الحكومة على درسها واعداد اللازم لعرضها على مجلس الوزراء الذي تقرر ان يعاود جلساته قريبا.

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