اليوم السابع
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الداخلية تحرر 8916 مخالفة لمواطنين بسبب عدم ارتدائهم كمامة واقية من كورونا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:25 م
الداخلية تحرر 8916 مخالفة لمواطنين بسبب عدم ارتدائهم كمامة واقية من كورونا ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط (8916) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8881) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (35) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (904) مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (235) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1413) أرجيلة.

 

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 

 


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