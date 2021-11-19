الحاجة حليمة 76 سنة تتبرع بـ4 قراريط لإقامة مصالح خدمية بقريتها بالأقصر.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثاً مباشراً التقى خلاله مع الحاجة حليمة البالغة من العمر 76 سنة فى منزلها بقرية المريس غرب محافظة الأقصر، والتى قررت أن تتبرع بكل ما تملكه فى الدنيا وهي 4 قراريط ورثتها عن زوجها المتوفى، وذلك كمنفعة عامة لأهالى القرية لتقام عليها مصالح خدمية للجميع، فى موقف مميز يؤكد أن أهل مصر فى رباط ومحبة ليوم الدين، ويثبت أن سيدات الصعيد ومصر بأكملها أهل الكرم والخير دوماً.



وفى هذا الصدد، قالت الحاجة حليمة لـ"اليوم السابع"، إنها قررت التبرع بما تملكه لوجه الله فقد كان حلمها منذ سنوات وحاولت أكثر من مرة أن يكون ما تملكه بعد وفاة زوجها هدية لأبناء قريتها، وخلال تلك الأيام تشكلت لجنة بقيادة الشيخ محمود الضبعاوى، والدكتور ياسر وعدد من قيادات المنطقة، والذين تسلموا تبرعها الذي كانت سعيدة للغاية خلال تقديمه منفعة عامة للجميع ليدعوا لزوجها ولها كل من يستفيد منه بعد وفاتها.

ومن جانبه، يقول الشيخ محمود الضبعاوى ابن غرب الأقصر، أن الحاجة حليمة البالغة من العمر 76 سنة ابنة قرية المريس، سيدة من سيدات الصعيد الذين يحبون عمل الخير ودعم أبناء قراهم وبلادهم، وقررت مؤخراً ابتغاءاً لوجه الله أن تتبرع بكل ما تملكه من الدنيا كمنفعة عامة لخدمة أهالى قريتها.

يضيف محمود الضبعاوى لـ"اليوم السابع"، أنه رافق وفدا من كبار القرية للقاء الحاجة حليمة فى منزلها بعد طلبها التبرع بأملاكها وهى 4 قراريط لأهل القرية ليتم بناء مصالح خدمية عليها خلال الفترة المقبلة، وبالفعل التقى الوفد بها، وقالت لهم إنها تزوجت ولم تنجب أطفالا من زوجها المتوفى منذ عدة سنوات مضت وترك لها ورث 4 قراريط، ولكنها لا تريد شيئا لنفسها وقررت التبرع بها لصالح أهالى قرية المريس، وذلك بعد أن حافظت على ورثها من زوجها لعدة سنوات لتضعه فى مكانه المناسب لخدمة الجميع ليدعوا لزوجها أهالى القرية ولها طوال العمر، قائلاً: "الحاجة حليمة 76 سنة، سيدة غيورة على دينها ووطنها أدت رسالتها على أكمل وجه بتربية أبناء شقيقتها أفضل تربية حتى أصبحوا رجالا يعتمدون على أنفسهم، وذلك لكونها لم تنجب أطفالا من زوجها الذى توفي منذ سنوات، وتعيش حياة بسيطة وفى منزل متواضع للغاية وبدخل لا يتعدى 1000 جنيه، ولا تمتلك من حطام الدنيا سوى 4 قراريط فى قرية المريس حافظت عليها ورفضت بيعها لتعيش حياة ميسورة، وفضلت أن توهبهم لله كمنفعة عامة لخدمة أهالى القرية لإقامة مصالح خدمية فى موقف نبيل من سيدة رائعة".

وأكد الشيخ محمود الضبعاوى، أنه خلال زيارة وفد القرية للحاجة حليمة بمنزلها لاستلام التبرع، تم بالفعل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيجرى تخصيص الأرض لإنشاء عدد من المصالح الخدمية التى ستخدم أبناء قرية المريس، موجهاً كل التحية والتقدير للحاجة حليمة التى اشترت آخرتها بدنياها.





الحاجة حليمة 76 سنة تتبرع بـ4 قراريط كل ما تملك لأهل قريتها





جانب من لقاء الحاجة حليمة وكبار القرية

