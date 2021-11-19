التنظيم والإدارة: 9878 موظفًا أبدوا رغبتهم فى الحصول على بدل انتقال للعاصمة الإدارية

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه فور توقيع استلام المبنى، سيتم انتقال المسئولين عن الأمن في المقرات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيكونون أول من يتحركون للعاصمة الإدارية، ثم انتقال العمال الذين يستلمون أجهزة التشغيل والمسئولين عن الأنظمة الإدارية والمالية ثم المسئولين عن IT.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في تصريحات لبرنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن الحديث عن تسليم مبانى وما بداخلها من آثاث، قبل أن يتم انتقال الموظفين، موضحا أنه سيتم نقل 40410 زميل وزميلة ، تم تدريبهم بشكل خاص، وتم عمل استبيان ورسائل عبر الموبايل للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة لإبداء أرائهم، حيث شمل الاستبيان الجزء الخاص بالإسكان والجزء الخاص بأبنائهم ومن يرغب في نقل أبنائه بمدارس أبنائهم بجانب الاشتراك في المدينة الرياضية العاصمة الإدارية .

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن 9878 موظف أبدوا رغبتهم في الحصول على بدل انتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة 33 % ، و17123 موظف طلبوا الحصول على سكن في سكن مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.