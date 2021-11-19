"التحدى".. شهادات عربية حول الدور المصرى القوى فى المنطقة

كتب: أحمد عرفة - رامى محيى الدين

عرض الفيلم الوثائقى "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، المذاع على قناة دى أم سى، تصريحات ملوك وزعماء الدول العربية حول مكانة مصر وقوتها وكيف أن الأمن القومى المصرى هو الأمن القومى العربى.

وعرض الفيلم الوثائقى، تصريحات لكل من الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرئيس التونسى قيس سعيد، والدكتور محمد أشتيه رئيس وزراء فلسطين، يشيدون بدور ومكان مصر عربيا.

كما عرض الفيلم الوثائقى، جانب من مؤتمر القبائل الليبية الذين يشيدون بدور مصر في الملف الليبى.

وجاء من ضمن الشهادات التى قيلت عن الإنجازات المصرية شهادة كل من ميشيل دون الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، وثيودور أي ديوتش سياسى ونائب أمريكى خلال كلمته بأحدى الاجتماعات الكبرى، وكذلك جانب من كلمة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حديثه بإحدى اللقاءات التليفزيونية الدولية.

كما جاء فى البرومو الخاص بفيلم "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، جانب من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والذى تحدث فيها معلقا عن دور مصر من أجل التوسط والوصول إلى هدنة فى قطاع غزة، كذلك عرض تقديم مواطن فلسطيني الشكر إلى الرئيس السيسي عن الإنشاءات التي تحدث فى قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة وإعادة بناء القطاع، حيث وصفه بـ"البطل الملهم".