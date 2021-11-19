البرازيل تتفاوض مع إيلون ماسك لتوفير الانترنت عبر الأقمار الصناعية فى "الأمازون"

فاطمة شوقى

تتفاوض الحكومة البرازيلية والرئيس التنفيذى لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، على اتفاقية شراكة لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في غابات الأمازون المطيرة والمساعدة في الكشف عن إزالة الغابات بشكل غير قانوني، وفقا لصحيفة "البولسو" البرازيلية.

وناقش وزير الاتصالات البرازيلي فابيو فاريا شراكة محتملة مع الملياردير الجنوب أفريقي البالغ من العمر 50 عامًا في أوستن، تكساس، لتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ، Starlink ، للمدارس والمراكز الصحية في المناطق النائية، للمساعدة في الكشف عن الدمار الذي لحق بأكبر غابة مطيرة على هذا الكوكب، حسبما ذكرت الوزارة.

وقال فاريا على تويتر بعد الاجتماع: "نحن نتحدث عن القضايا البيئية وربط الناس في المدارس الريفية في البرازيل، أنا متحمس جدًا لبدء شراكة مع ستارلينك ومع سبيس إكس والبرازيل".

قال ماسك، إنه على استعداد لتوفير الاتصال بشكل أساسي للأشخاص الأقل خدمة في البرازيل، وللمساعدة في ضمان الحفاظ على غابات الأمازون".

وصرح متحدث باسم الوزارة البرازيلية ان الاجتماع كان "نهجا اوليا" وانه لا يوجد موعد لتوقيع اتفاق حتى الآن.

تستخدم Starlink مجموعة من أكثر من 1500 من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض لتوفير خدمة الإنترنت التي يمكن الوصول إليها من معظم أنحاء الكوكب ، وهو شيء يمكن أن يشمل مناطق نائية مثل الأمازون ، 60 % منها في البرازيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن أن تكون الخدمة بداية ثورة في الاتصال في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ، حيث يفتقر حوالي 40 مليون شخص (19 % من السكان) إلى الوصول إلى الإنترنت.

قال فاريا إن المحادثات مع الشركة الأمريكية تهدف إلى توفير الوصول إلى الإنترنت لجميع المدارس الريفية ، وكذلك محميات السكان الأصليين والمناطق النائية الأخرى.

منذ وصول الرئيس اليميني المتطرف إلى السلطة في عام 2019 ، زادت إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية من 6500 كيلومتر مربع في المتوسط ​​سنويًا خلال العقد الماضي إلى حوالي 10000 كيلومتر مربع ، وفقًا لبيانات حكومية تستند إلى صور الأقمار الصناعية.