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البحوث الفلكية: خسوف القمر اليوم هو الأطول خلال الـ1000 عام المقبلة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 02:30 ص
البحوث الفلكية: خسوف القمر اليوم هو الأطول خلال الـ1000 عام المقبلة خسوف القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية أن خسوف القمر، اليوم الجمعة، لن يكون مرئيا من مصر، حيث سيكون القمر  قد غرب تحت الأفق في ذلك الوقت، حيث يرى الخسوف الجزئى للقمر من أمريكا الشمالية وشرق آسيا وأجزاء من شمال قارة أوروبا وإندونيسيا.
 
وأوضح معهد الفلك أن هذا الخسوف يعتبر أطول خسوف خلال الـ1000 عام المقبلة، وقد حدث الخسوف الجزئي الأخير للقمر الذي امتد لفترة أطول فى 18 فبراير 1440.
 
وستكون المدة الإجمالية لخسوف نوفمبر 2021 من اللحظة التي يدخل فيها القمر منطقة ظل الأرض حتى لحظة خروجه - حوالى 21،693 ثانية (حوالى 6 ساعات ودقيقتان). بالنسبة للخسوف غير الكلي للقمر فهذه تعتبر مدى طويلة وغير معتادة. 
 
وسيحدث الخسوف الجزئى للقمر بين الساعة 06:02 و12:03 (بالتوقيت العالمي) وستصبح الشمس والأرض والقمر فى محاذاة شبه مثالية وهو أقرب جدا هندسيا من الخسوف الكلى، حيث سيغطى ظل الأرض 99٪ من مساحة  القمر.

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